Drsné detaily anorexie Gabriely Koukalové: Krásná biatlonistka zapíjela odličovací tampony namočené ve vodě

Gabriela Koukalová promluvila o temném životním období. Michaela Feuereislová

V rozhovoru pro Magazín Dnes přidala i šokující detaily. „Nejdivočejší období? Třeba odličovací tampony namočené ve vodě. Pak jsem je zapila. To bylo za den všechno. Zasytilo mě to a necítila jsem hlad. Byla jsem hrozná, strašně se za to stydím, není jednoduché o tom mluvit,“ nechala se slyšet krásná biatlonistka s tím, že se snažila držet nejrůznější možné diety.

Jakmile zjistila, že přibrala, nejedla, a pokud ano, všechno vyzvracela. „Když to bylo nejhorší, tak třeba osmkrát denně,“ dodala.

Drsné prý byly i praktiky jejího juniorského trenéra. Ten prý Koukalové řekl, že je tlustá jako prase.

„Řekl mi, že jsem tlustá jako prase. Nechutná. Jednou, to jsem měla možná ještě míň kilo než teď, mě postavil před zrcadlo. Řekl mi, ať se podívám, jak je to hrozné. Vyvrcholilo to tím, že mi hodil jídlo do záchodu a spláchl ho přede mnou,“ dodala Koukalová. ■