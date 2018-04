Po operaci kyčle už si moc nezatančí: Je to umění pro mladé, tvrdí Vlastimil Harapes

Vlastimil Harapes Super.cz

"Byl jsem mile překvapený, jak se dívky pěkně hýbou. Těší mě, že k pohybu mají vztah. Objevil se i balet a bylo znát, že ta dívenka chodí k dobré učitelce, protože to dělala naprosto správně. Jsem spokojený, že to bylo profesionální," chváli soutěžící bývalý baletní mistr.

Ve svém věku už se samozřejmě nevěnuje tanci, ale ani choreografiím či pedagogické činnosti. "Já teď hraju v Semaforu s panem Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou. Velmi mě těší, že mne oslovili. A jde o činohru a zpěv. Vyměnil jsem taneční múzu za obcování s hudbou a slovem," svěřil.

"Bude to rok, co mám po výměně kyčelního kloubu. A pak ještě s oblibou říkám, že mám odpor k pohybu. Bylo ho dost. Ale rád si zatančím společenské tance, chodím na plesy. Ale už to není ono. Tanec je umění pro mladé lidi," uzavřel. ■