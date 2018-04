Svatba nebude! Ředitelka České Miss zrušila zásnuby a hlásí krizi

Eva Čerešňáková Super.cz

Už nějakou dobu se spekuluje o rozchodu ředitelky České Miss Evy Čerešňákové a jejího partnera Martina Ditmara. Eva sundala zásnubní prsten a na veselku to rozhodně nevypadá. Oba dorazili dokonale sladěni na tiskovou konferenci České Miss. Přesto to v jejich vztahu rozhodně růžové není... Rozchod se zatím nekoná.

"Loňský rok byl hodně náročný. Pracovně i tím, co se stalo zdravotně Martinovi. Ten vztah utrpěl trhliny. Při jednom z konfliktů jsem si sundala prsten. Martin u mě stále bydlí, vidíme se celkem často, je to zatím vztah, který pokračuje. V tuto chvíli to není stav ideál, ale jsme spolu hodně často," řekla Super.cz Čerešňáková.

"Ten vztah se dostal do fáze, kdy svatba není aktuální. Necháme tomu čas, ať se ukáže, jak se věci budou vyvíjet. Oba chceme být profesionálové, aby projekt neutrpěl. Zažíváme i hezké chvilky samozřejmě," dodala Čerešňáková na tiskové konferenci, kde představovali novinky v soutěži.

Semifinále České Miss se uskuteční už příští pátek, finále bude 2. června. "Uskuteční se v multifunkční hale Gong v Ostravě, kde přesně před dvaceti lety měla finále Miss ČR pana Zapletala," prozradila Eva. "Novinkou také je, že do projektu Česká Miss vstoupil nový akcionář, mezinárodní kosmetická značka Juliette Armand, přijela sem k nám dnes i řecká prezidentka této světové značky. Fungují v 35 zemích světa, je to pro nás velká prestiž," dodala Čerešňáková. ■