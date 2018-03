Bára Poláková má doma dalšího Anděla: Na ceremoniál zvolila volné šaty jako na Lvy. Je snad potřetí těhotná?

Barbora Poláková Super.cz

"Jsem hodně šťastná," svěřila Super.cz ještě před slavnostním ceremoniálem, odkud si cenu za videoklip Po válce odnesla. Neusíná ale na vavřínech a další klip Vono, který spatřil světlo světa teprve před týdnem, už má sto tisíc zhlédnutí a Bára už rozjela i turné k nové desce.

"Už za sebou máme koncerty v Olomouci a Krnově a tenhle týden jedeme do Brna a do Bratislavy. To bude můj první koncert na Slovensku a strašně se na to těším. A v pátek, v den brněnského koncertu, vyjde deska," řekla nám.

Bára přišla do Fora Karlín ve střihově podobných šatech, v jakých se účastnila slavnostního večera Českých lvů v Rudolfinu. Ale z jiné autorské dílny, od značky Leeda, která ji vybavila i šperky. Nicméně volný střih nás přiměl k otázce, zda pod šaty něco neskrývá a není potřetí těhotná. "Ne, to nejsem," ujistila nás. ■