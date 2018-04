Není to náhoda, že jsou její partneři profesionální sportovci. Expřítelkyně Jágra prozradila svou teorii

Inna Puhajková by s peciválem prostě nevydržela. Herminapress

„Sportuju, protože mě to baví a nemusím se díky tomu tolik hlídat v jídle, protože hrozně ráda jím,” práskla na sebe kráska.

Šest let chodila půvabná brunetka s hokejistou Jaromírem Jágrem a nyní tvoří pár s fotbalistou Petrem Tlustým. Asi to není náhoda, že její partneři jsou profesionální sportovci. „Samozřejmě mi každý předhazuje, že mám zase sportovce, a když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si uvědomila, že odmalička mám vztah ke sportu a asi si nedovedu představit, že bych chodila s ajťákem, nebo někým, kdo ani sport nesleduje,” kroutí hlavou Inna a dodává: „Sportovci mají většinou smysl pro humor, mají sportovního ducha, hrají fair-play a to je mi na nich sympatický.” ■