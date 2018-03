Před měsícem oslavila 50. narozeniny: Brožová vystavila své božské tělo v plavkách na Maledivách

Kateřina Brožová a její dokonalá postavička Foto: archiv K. Brožové

Brožová odletěla na dovolenou na exotické Maledivy, které jsou rájem zamilovaných. Ona sice muže svého života má - mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, ale ráje si užila sama. "Pozdrav z Malediv, přátelé... pár dní sama na ostrově... léčba těla i duše...," napsala Brožová na sociální síti.

Kateřina má neuvěřitelnou postavu a sama přiznává, že i když za hodně vděčí genům, pracovat na sobě musí. "Geny určitě hrají velkou roli, dřina to je někdy taky. Asi je to způsobem života, který vedu. Pořád je nějaká práce, jsem v jednom kole, jsem v letu. Jde to samo. Ale občas cvičím, je potřeba na to trošku dbát," dodala Brožová, která je již zpět v pracovním procesu. Od brzkého rána zkouší muzikál Robinson v divadle Hybernia, kde má hlavní ženskou roli Mary. ■