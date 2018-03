Modelka Zuzana Jandová už své tělo zase miluje. Jako důkaz se na dovolené vyfotila nahoře bez!

Zuzana Jandová Foto: archiv Z. Jandové

Své fanoušky těší nejen její fotografie, ale také motivační texty. Jandová se raduje, že se konečně začala mít zase ráda. A ke změně nabádá i další ženy, které trpí pocity nedokonalosti, které Jandovou trápily dlouhá léta.

"Už miluju své tělo a sebe samu. Hurá. Věříte tomu, že jsem se celý život nesnášela? Jde to změnit. Jsem toho živoucím důkazem. Teď už o sobě dokážu říct: Jsem krásná! Teď už mi je jedno, co si kdo o mně myslí a jak mě vidí. Můj pohled na sebe sama to nijak nezmění. Pojď do toho. Když můžu já, tak ty taky," napsala k fotografii v plavkách. ■