Nikol Moravcová ráda provokuje: Místo vlečky vlála z jejích plesových šatů státní vlajka

Nikol Moravcová na Česko-Slovenském plese Super.cz

"Napadlo mě to, když jsem koukala na hokejové mistrovství na olympiádě a říkala jsem si, že by se to mohlo v tom duchu nést i tady. Za Míšou Duckou, která mi šaty šila, jsem s tím už jenom přišla a musím říct, že nadšená nebyla. Ale udělaly jsme si malý průzkum, co si myslí lidé, a všichni souhlasili s tím, že je to hezké," prozradila. Na to, aby si ve státních barvách udělala i make-up, už tak příznivé ohlasy nebyly, a tak to radši vynechala.

Ostatní součást outfitu už se nevymykala, leda snad cenou, protože Nikoliny šperky byly v ceně jejího nového auta. "Nikdy jsem nic tak drahého jako jsou tyhle náušnice a prsten od Klenot Aurum neměla na sobě a můj snoubenec je z toho ještě nervóznější než já. Ten komplet je za šest set padesát tisíc," vyčíslila.

"Nicméně na pravé ruce mám osmdesát jedna diamantů a na levé jeden, který má pro mne mnohem větší hodnotu, protože je to ten zásnubní. Diamanty jsou krásná věc, ale jsou na světě i lepší," uzavřela. ■