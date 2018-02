Fotky zadečku v tangách ani v sexy prádle jí zatím štěstí nepřinesly: Jágrova bývalá nocležnice prozradila, proč se takhle fotí

Lucie Kovandová Super.cz

"Já ani nevím, jak bych to vysvětlila. Jestli se začalo projevovat moje pravé já, nebo proč to přišlo. I tělo mám takové, že se za něj nemusím stydět. Ale nevidím nic špatného na tom, že občas ukážu něco na Instagramu, navíc mě ponoukaly kamarádky, které říkaly, že jsem na Instagramu hrozně nudná. A pak, po pár skleničkách, se odvážu," řekla nám hlavně ke snímku, kde pózovala ve sněhu pouze v tangách a sněhulích. Tedy zezadu. Poté se pochlubila i sexy snímky v prádle, tam už šlo ale o regulérní focení s profesionálem, s nímž hodlá v budoucnu spolupracovat.

Není divu, že po takových fotkách se opět o Lucku zvedl zájem ze strany mužů. "Zájem by byl, ale já se strašně bojím, že se spálím. Už se mi to právě stalo. Asi jsem ještě v sobě hodně uzavřená a bojím se toho," přiznala, že se po rozchodu s Víťou sice nějaký muž v jejím životě objevil, ale nedopadlo to dobře. "Raději budu ještě sama a on přijde, bude to ten pravý a budu to cítit tak, jak se to cítit má," míní Lucie. ■