Padesát odstínů macatého nevkusu: Takhle chodí korpulentní spisovatelka na filmy podle svých erotických knih

Autorka Padesáti odstínů má nešťastný vkus. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Z knih, v nichž autorka barvitě vylíčila drsnější erotické praktiky, se staly bestsellery a další peníze E.L. James inkasovala za práva ke zfilmování. Spisovatelce nikdy nepřišli na chuť literární ani filmoví kritici. A už vůbec ne ti módní. I když má dostatek finančních prostředků k tomu, aby si najala kvalitního stylistu, raději se souká do outfitů zdůrazňujících její plnoštíhlé tvary.

Úvodní díl smyslné trilogie s názvem Padesát odstínů šedi se filmového zpracování dočkal na Valentýna roku 2015. E.L James tehdy na Berlinale dokázala, že si do oblékání nikým nenechá mluvit. Ve zlatě zdobené róbě připomínala hrdinku z červené knihovny, která má potřebu nevhodným způsobem dávat najevo postup do vyšších společenských kruhů.

O dva roky později v Londýně uvedla Padesát odstínů temnoty v podstatně jednodušších černých šatech, které ji měly zeštíhlit. To by ovšem nesměly mít odvážný rozparek, průsvitné rukávy a obrovský výstřih, v němž spisovatelka vystavila mohutná ňadra.

A do třetice E.L. James zavítala do Paříže na premiéru letošní novinky Padesát odstínů svobody, kde to opět nevychytala. Šaty z lesklého materiálu prostě korpulentním dámám nelichotí bez ohledu na to, zda prodaly 125 miliónů knih. Autorka bestsellerů neudělala žádný pokrok. Stále se domnívá, že se obejde bez stylisty, výživového poradce i trenéra. Nejspíš chce, aby na ní byl její blahobyt vidět.

Padesát odstínů šedi posbíralo pět Zlatých malin. Druhý díl může dostat až sedm filmových anticen. Závěr erotické trilogie své kvality v kinech prokáže už příští týden. ■