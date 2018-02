Britney Spears nemá ráda paparazzi: S fanoušky nejradši sdílí fotky z vlastní produkce. Co říkáte na tyhle?

Britney Spears na snímcích z vlastní produkce. Všechny jsou si trochu podobné. Foto: Super.cz / Profimedia.cz

Britney s grimasou rozpustilé teenagerky je na nich lehce v pohybu, tudíž je fotka trochu „mázlá“, a nejsou tím pádem vidět detaily jako vrásky či případné kruhy pod očima. Tuhle potřebu sdílet své lehce stylizované fotky s fanoušky už z hlavy zřejmě nevyžene.

Ty se následně objeví v médiích, kde obvykle napíší, že jí to sluší či nesluší, že by měla začít cvičit nebo naopak přestat, protože už je moc svalnatá. Už jí, jak tomu bylo v minulosti, pochopitelně nikdo neradí, aby přestala pít nebo aby si zašla na psychiatrii. Britney to sluší, šla do sebe a v kariéře úspěšně pokračuje. ■