Už se zase předváděla: Obdařená britská modelka ukázala v průsvitném modelu své pověstné obří pozadí

Vlevo snímek z jejího Instagramu, vpravo dílo paparazzi. Leccos společného ale obě fotky mají. Foto: Super.cz/Profimedia

Výkladní skříní jejích prvních amatérských selfie byl sice Instagram už od počátku, byla tu ovšem jen jednou z celé armády podobných bezejmenných exhibicionistek, které ho zaplnily jako plevel. Přesto si velmi rychle všimla, jak na ni muži bez rozdílu věku pozitivně reagují, a tak se osmělila a poslala své snímky jedné modelingové agentuře. Ta o ni projevila zájem. Jenže její pověst v té době spíš utrpěla.

Pro raketový start své současné kariéry, kdy se velmi slušně prodává jako modelka plavek a spodního prádla, to tehdy chtělo ještě ´něco´ jiného. A Demi opět měla štěstí. Tím ´něčím´ nebo spíš ´někým´ se pro ni stal v té době už velmi úspěšný a populární raper Tyga, který bujným vnadám mladé dívky svého času podlehl. A když po čase přesunul svoji pozornost k jiné ženě, Demi, které si média stačila všimnout, měla už to, co potřebuje začínající modelka nejvíc. Popularitu. ■