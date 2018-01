Lékaři po autonehodě marně bojovali o život mladé herečky (✝29). Zemřeli i rodiče a mladší sestra

Jessica Falkholt Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Autonehoda z 26. prosince, při níž se poblíž města Ulladulla v australském Novém Jižním Walesu střetlo auto s rodinou herečky Jessicy Falkholt s dodávkou, si vyžádala další oběť. Herečka cestovala s rodiči a mladší sestrou. Rodiče mladých žen Lars a Vivian zemřeli na místě, Jessičina sestra Annabelle (✝21) o pár dní později v nemocnici. Dnes bohužel zemřela také Jessica. Bylo jí 29 let.

Mladá herečka, v Austrálii populární ze soap opery Home and Away, zesnula šest dní poté, co se rodina rozhodla nechat ji odpojit od přístrojů. Od nehody byla v kritickém stavu.

Příbuzenstvo se utěšuje tím, že je Jessica zpět u svých nejbližších. „Její maminka byla Jessičinou největší podporovatelkou. Jsem si jistá, že jsou zase spolu,“ cituje Daily Mail jednoho z příbuzných.

V prohlášení, které nemocnice po dohodě s rodinou vydala, stojí, že Falkholt zemřela v 10:20 dopoledne (tamního času) na vážná zranění zapříčiněná dopravní nehodou. Příbuzní žádají o klid a respektování soukromí. ■