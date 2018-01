Hubená Angelina Jolie na udílení cen: Herečka předvedla šťastný úsměv, ale i děsivě trčící kosti

Angelina Jolie Profimedia.cz

Na Zlaté glóby herečka, režisérka, producentka a bojovnice za lidská práva Angelina Jolie (42) stejně jako další slavné ženy oblékla černou. Podpořila tak iniciativu Time´s Up a vyjádřila solidaritu s oběťmi sexuálního obtěžování. Při výběru na další ceremoniál, na Critics´ Choice Awards, už jednotnou barvou limitována nebyla a mohla volit dle vlastní chuti. Sáhla po bílých šatech s rozparkem a peřím v dekoltu.

Jolie vypadala svěže, odpočatě, radostně, do objektivů házela jeden hollywoodský úsměv za druhým a fotografům i zamávala. Celkový dojem ale kazila její přílišná hubenost. Pod odhalenou kůží se jí výrazně rýsovaly kosti. Herečka je opravdu velice hubená.

Na předávání tentokrát nedorazila se svými dětmi. Zatímco syn Pax jí dělal garde na Glóbech a dcery Zahara a Shiloh na udílení cen organizace National Board of Review, na Critics´ Choice Awards si ‚vystačila‘ s přítelkyní, aktivistkou Loung Ung.

Angelina na udílení dorazila s filmem First They Killed My Father, jenž byl nominován v kategorii Nejlepší cizojazyčný film. Tu nakonec stejně jako na Zlatých glóbech vyhrál snímek Odnikud.

Jolie sama nejsrdečněji poblahopřála jedenáctileté Brooklynn Prince, která získala cenu pro nejlepšího mladého herce/ herečku za snímek The Florida Project. Dívku, která tuto cenu obdržela už v roce 2016 za film Pokoj, vřele objala. ■