Před lety soutěžila v Talentu, teď chce na Eurovizi. Krásná zpěvačka vypadá půl roku po porodu naprosto skvěle

Eva Burešová bojuje o účast v Eurovision Song Contest. Super.cz

Je to teprve půl roku, co Eva Burešová přivedla na svět svého syna Nathaniela . Zpívající herečka má to štěstí, že je její potomek velmi klidné dítě, a tak už si mohla dovolit nastoupit do pracovního procesu.

„Mateřství se dá stíhat, pokud má člověk dobrou podporu. A jelikož mám úžasné zastání ve své rodině, ve svém partnerovi, babičce a dědečkovi, tak to jde. Nathan je navíc hrozně šikovný, není to dítě, které by potřebovalo pozornost čtyřiadvacet hodin denně a plakalo by. Je velmi samostatný,” s nadšením uvedla představitelka Petry Horváthové ze seriálu Modrý kód.

Kromě natáčení dalších dílů seriálu si mohla sympatická brunetka dovolit natočit klip, se kterým soutěží v národním kole Eurovize. Pokud by porota a diváci zvolili Burešovou jako zástupkyni naší země na Eurovision Song Contest, musela by se samozřejmě zúčastnit světového semifinále, případně také finále v portugalském Lisabonu. „Zatím jsem o tom dopodrobna nepřemýšlela. Pokud by se to povedlo a já bych odjela reprezentovat naši zemi, tak bych si Nathanka určitě vezla s sebou,” říká Burešová, kterou fanoušci znají už ze soutěže Česko Slovensko má talent, jíž se v roce 2011 zúčastnila. ■