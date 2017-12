Jak oslaví Vánoce blonďatá sexbomba známá z Ordinace? U pidi stromečku, s tunou cukroví a ve svetru se sobem

Jak oslaví svátky Bára Mottlová? Herminapress

V přestávkách mezi výrobou a pečením si odskakovala ozdobit stromeček a pak pod něj umístila i dárky. A stromeček si opravdu zasloužil zdrobnělinu, protože byl spíše diblík nežli obr. „Ten velký si užiji na Štědrý den u maminky a jejího přítele. Prcka jsem si pořídila jen tak pro sebe, pro dobrý pocit a skvělou atmosféru, kterou mi tady vytváří. Vánoce mám ráda a bez něj by to nebyly svátky. Jo a vlastnoručně jsem si vytvořila i adventní věnec. No řekněte, že vypadá dobře,“ pochlubila se Bára.

Už skoro vše má ve svém vinohradském bytě na nejkrásnější svátky roku přichystané. A co by si sama přála, aby našla pod stromečkem?

„Pro letošek je to scifi, ale už konečně by se mohl objevit skvělý parťák na pořád, chlap s velkým CH, prostě někdo můj. Tady mám malý stromeček, takže pod ním by se třeba schoval malý mužský a aby byl, k tomu potřebuji právě najít pod tím velkým u mamky velkého fajnového dospěláka. Letos to určitě nestihnu, ale kdoví, možná příště,“ na chviličku se tak trošku zasnila domácí paní.

Na dlouhé bloumání o budoucnosti ovšem nebyl čas. Cukroví v troubě si žádalo kontrolu a na další druh bylo potřeba zadělat. „Sladkosti na slavnostní stůl patří a tedy ani u mě nechybí. To hlavní pojídání ale přijde čtyřiadvacátého. Kromě cukroví samozřejmě bude i klasický kapr a bramborový salát. Jsme klasici, takže nic jiného nechystáme. Mamka bude obalovat, já smažit a všichni společně pak výsledky naší práce s chutí spořádáme. Po večeři si zazpíváme koledy a rozkrojíme jablíčka. A určitě nám bude fajn,“ dodala Bára Mottlová. ■