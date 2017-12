Nejsledovanější rozchody roku: Kopačky pro zajíčky od Bílé a Gregorové i náhlý zvrat v manželství Partyšové

Komu to letos nevyšlo? Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Smůlu na lásku měla opět zpěvačka Lucie Bílá (51). Ta sice zpočátku zářila jako zamilovaná puberťačka po boku o sedmnáct let mladšího zajíčka Radka Filipiho, ale láska se nakonec po necelém roce rozplynula jako pára nad hrncem. Bílá dala raději přednost práci před partnerstvím.

Výrazně mladšího přítele pustila k vodě i herečka a vdova po Radku Brzobohatém Hana Gregorová (65). O 31 let mladší Ondřej Koptík se s rozchodem nechtěl smířit a několik týdnů prostřednictvím sociální sítě pral špinavé prádlo na veřejnosti. Poté, co Koptík na svou ex nakydal spousty špíny, se nakonec v prosinci za všechno omluvil. O partnerku ale nadobro přišel.

K rozchodu došlo i mezi známými tanečníky ze StarDance. Po osmi letech šli od sebe Jan Onder (32) a Lucie Hunčárová (32). Stalo se tak dokonce krátce poté, co si spolu v Praze pořídili společné bydlení. Hunčárová se totiž zamilovala do svého parťáka ze StarDance, kuchaře Emanuela Ridiho (43), s nímž je šťastná dodnes.

Vítězce StarDance Veronice Lálové (vyhrála se Zdeňkem Piškulou) zase nevyšel románek s moderátorem nováckého Počasí Karlem Kašákem.

Rok a půl po svatbě oznámila rozchod s manželem Pavlem Čechákem (40) herečka a vítězka Tváře Berenika Kohoutová (26). Není to přitom první rozchod dvojice. Tím si prošla už v roce 2013 po víc než roční známosti.

Rok 2017 nebyl z hlediska manželské harmonie šťastný ani pro moderátorku Michaelu Jílkovou, jež se po třech letech od svatby a patnácti letech od začátku vztahu rozešla s mediálním rádcem a údajně miliardářem Michalem Voráčkem.

Velmi nečekaná byla i zpráva o konci vztahu moderátorky Gabriely Partyšové (39) a podnikatele Daniela Farnbauera. Oba se prý po krásném tříletém vztahu dohodli na jeho ukončení. Rozchod prý proběhl přátelskou formou. Láska letos nepřála ani herečce Michaele Kuklové či herci Vincentu Navrátilovi. ■