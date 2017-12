Kamarád Taylor Swift promluvil. S novým přítelem je zpěvačka nejšťastnější. A navíc je to kus!

Až se jednou spolu ukážou oficiálně, titulky o Nejhezčím páru je neminou... Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Zatímco Taylor a Joe mlčí, jejich přátelé nikoli. Zpěvaččin kamarád, zpěvák a jeden z jejích tanečníků Todrick Hall v rozhovoru pro rádiovou ranní show The Kidd Kraddick prozradil, že Swift je teď nejšťastnější, jakou ji kdy viděl. „Ještě loni, nevím, jestli k tomu můžu něco říct, ale loni s někým randila. Nikdy jsem tu osobu nepotkal, ale můžu říct, že vždycky, když jsem s ní mluvil, byla skleslá. Říkal jsem jí, že kdykoli o něm mluví, jako by byla čím dál menší. Teď je šťastná a sebevědomá, jsem za to rád,“ uvedl.

Zpěvačka se nejraději vyjadřuje ke své práci, takže k čerstvě vydané desce Reputation na příští rok oznámila Reputation Stadium Tour. Jeho od nás nejbližší zastávka bude podle zatím zveřejněných informací v Londýně. Na některé ‚štace‘ prý zpěvačku doprovodí i její přítel, herec z filmů Ulička slávy nebo The Sense of an Ending. Příští rok mají být představeny další tři snímky, v nichž účinkoval - Boy Erased, Mary Queen of Scots a The Favourite. ■