Velká rodinná válka: Eva Perkausová poslala policisty na vlastního tátu!

Malá Eva Perkausová s otcem Ladislavem Foto: archiv L. Perkause

Měli by si být velkou oporou, místo toho jsou ale na nože. A to na pořádně ostré! Moderátorka Eva Perkausová (23) se na otce Ladislava Perkause naštvala tak, že ho nechala popotahovat policisty! Nebude vnadnou blondýnku jednou mrzet, jaké vztahy s ním měla?

Policisté s Perkausem řešili jeho vyjádření pro novináře. Namluvil toho hodně, nechyběla různá odvážná tvrzení o jeho ex. Podle něj mohla mít špatný vliv na výchovu moderátorky, o které zase naznačoval, že vždy vyhledávala starší pány a že prý takové chování jí připadalo normální právě údajně pod vlivem někoho jiného. Tvrzení bývalého veksláka ale není možné nijak ověřit, proto je třeba brát je s velkou rezervou.

Nicméně Ladislav Perkaus si za nimi dál stojí a ani strážci zákona nejspíš v jeho prohlášeních buď nespatřovali nic, co by bylo nepravdivé, nebo v nich nenalezli žádnou věc, která by šla posoudit jako trestný čin.

„Dcera na mě podala trestní oznámení pro pomluvu. Řekl jsem policistům, že si za tím, co jsem řekl, stojím. Nakonec to odložili,“ řekl Super.cz otec.

„Od té doby, co ty věci v médiích vyšly, se mnou Eva nemluví. Kdyby to bylo poprvé, přešel bych to. Už předtím na mě ale bylo jedno trestní oznámení. Je to pořád dokola. Jsem zklamaný, i když si myslím, že za vším stojí někdo jiný, sama od sebe by to snad nedělala,“ přidal Perkaus.

Otec Evy se ozval poté, co moderátorka do médií prohlásila, že ho léta neviděla, což prý podle něj nebyla pravda.

Sama Perkausová se od „udání“ na policii distancuje. „O tom nic nevím. Všechny tyhle věci předáváme právníkovi, tak je možné, že to šlo asi od něj. Vlastně je pravda, že v době těch vyjádření to advokát řešil. Nechala jsem to v jeho rukách, ale vůbec netuším, jak to dopadlo,“ řekla Super.cz Eva.

Její vztahy s tátou asi už bohužel nikdy v pořádku nebudou… ■