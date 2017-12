Jejich jména zní jako z pohádkového příběhu. Tahle modelku líbající hora svalů je ale skutečná

Herec a raper Ludacris s manželkou Eudoxií Profimedia.cz

Po letním turnusu, kdy spousta celebrit volí jako dovolenkovou destinaci evropské oblasti jako Saint-Tropez, Capri, Ibizu nebo Portofino, na zimu se hromadně sjíždějí do Karibiku. Vyhlášeným je (nejen) mezi celebritami St Barth, ale ani Barbados co do návštěvnosti slavných nepřichází zkrátka. Jako cíl každoroční zimní dovolené si jej zvolili také raper a herec Ludacris a jeho žena Eudoxia.