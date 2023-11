Nejsme tu proto, aby nás lidé měli rádi: Tatiana Drexler se zastala přísného kolegy Zdeňka Chlopčíka

Tatiana Drexler promluvila o fungování poroty ve StarDance. Super.cz

Tatiana našemu štábu prozradila, že letošní ročník je podle ní výjimečně silný. „Málokdy máme takhle silnou sestavu. Všichni dobře tancují,“ rozpovídala se.

Tanečnice a porotkyně se také zastala svého kolegy Zdeňka Chlopčíka (66), který si občas nebere servítky a je k tančícím celebritám drsnější než zbytek osazenstva.

„Já si myslím, že je strašně milý. Neumím si představit milejšího člověka, než je Zdeněk Chlopčík,“ řekla Super.cz Drexler.

„My tu nejsme proto, aby nás lidé měli rádi. My jsme tady na to, abychom říkali pravdu o společenském tanci a o tom, jak má tanec vypadat,“ doplnila Drexler.

Právě Chlopčík je jediným porotcem, který ve StarDance sedí od první řady. Tatiana Drexler se k němu připojila ve druhé sérii a od té doby tvoří tak trochu nerozlučnou dvojici.

„Já myslím, že Zdeněk je v Česku nejkompetentnější člověk, který vůbec může o tanci hovořit. Neexistuje u nás lepší trenér,“ řekla o svém kolegovi. „Myslím si, že je lehko akceptovatelné jeho mínění a je velmi laskavý,“ dodala.

Překvapení roku? Partner Adamczykové

Porotkyně je dle svých slov letos velmi nadšená také ze spojení hvězd s profesionálními tanečníky. „Já myslím, že je to velmi dobrá symbióza. Pro mě je obrovským obohacením tohoto ročníku tanečník Jakub Mazůch,“ prozradila.

Mazůch tančí s Evou Adamczykovou (30) a to, že se Drexler jejich tance líbí, dokazuje i hodnocení. „Bylo to fantastické. To je tak jedinečné a ideální a tak jiné,“ sdělila tanečnímu páru ve třetím díle po vystoupení na píseň Tělo od zpěvačky Ewy Farne.

„Nemůžu na tom najít nic, co by se mi nelíbilo,“ hodnotila Drexler Adamczykovou s Mazůchem v posledním díle. „Jemu se nesmírným způsobem daří dostat z partnerky to, k čemu má předpoklady. On umí dobře rozeznat priority. To, co je ještě důležité, to, co se ona dokáže naučit, a to, co už raději dělat nebudou a čím jí nebude zatěžovat hlavu. Tím dostávají takový svěží projev,“ dodala.

Porotkyně nakonec na závěr dodala, že pro ni bylo překvapením také poslední vyřazování, kdy se se soutěží rozloučil zpěvák Richard Krajčo (46) s Dominikou Roškovou.



„Já už jsem si ale za ty roky zvykla. My když čekáme, že někdo vypadne, tak odejde někdo, u koho jsme to vůbec nečekali. To byla Olga Šípková, Veronika Žilková a další, které lidi milují... Tak jak je to možné?“ uzavřela povídání. ■