Vavřinec Hradilek se ve StarDance pochlubil půvabnou manželkou. Je úžasná, rozplýval se

Vavřinec Hradilek se rozpovídal o tanci i manželce. Super.cz

„Z toho, co jsem tady viděla, tak vy jste partnerku nosil nejlépe,“ zhodnotila Tatiana Drexler (60) vystoupení na rokenrolovou píseň Another One Bites the Dust.

„Chyběla mi u vás ale kvalita kroků. Kroky se v paso doble dělají přes patu nebo přes špičku a neťapkají celé nohy. To mi na tom strašně vadilo,“ dodala porotkyně.

„Já jsem tam nějaké ťapkání neviděl,“ oponoval hned Chlopčík. Ten navíc pochválil pár za chůzi i napětí v tanci, které k pasu doble patří. Sice by rád u kajakáře viděl větší rotaci těla, tanec byl ale i tak prý vynikající.

Z kritiky si ale sportovec nic moc nedělá. „Mně to pomáhá a vlastně jsem za ni rád. Samozřejmě když pak je nižší známka, tak je člověk trošku zklamaný, ale oni musí hodnotit a já to naprosto respektuji,“ řekl Super.cz hned po skončení sobotního přenosu.

Celkem za svůj výkon získali 23 bodů. Pár s číslem osm si odnesl hned dvě osmičky, a to nejen od Richarda Genzera, ale také od Zdeňka Chlopčíka. Dámská část poroty hodnotila číslem sedm.

„Já jsem si to fakt užil, protože paso doble má strašné napětí a když se k tomu přidá atmosféra od diváků, tak je to velký zážitek. Nejlepší pokus nám podle mě vyšel na generálku,“ zhodnotil sobotní vystoupení Vavřinec Hradilek. „Vavřincovi tenhle tanec jde, protože je to hodně o síle, je tam taková mužská energie,“ zhodnotila Kateřina Bartuněk Hrstková.

Na taneční parket přišla kajakáře podpořit tentokrát i manželka Lucie, kterou si vzal letos v červnu. „Ona je velikou oporou. Je to úžasné mít doma někoho takového a jsem za to hrozně rád,“ řekl Super.cz. „Kritikem dokáže být v jiných věcech, to si v tanci nedovolí,“ dodal Hradilek s úsměvem.

Rodina navštívila Vavřince také v týdnu během tréninků. Manželka Lucie dorazila i s dcerami, tříletou Sárou a rok a půl starou Kaylou. Rodinka na tréninku pěkně rozvířila vody. „On je pořád stejně často pryč, jako byl doteď. Vodu jsme vyměnili za tancování,“ řekla při návštěvě Lucie Hradilková.

„Je to vždy hrozná sranda,“ hodnotil návštěvu pyšný otec. „Moc toho pak neuděláme, když tady jsou,“ rýpla si ale tanečnice. ■