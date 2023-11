Žhavé plavkové variace Alice Bendové. Seriálová sexbomba slaví 50. Nespletli jí datum v občance?

Alice Bendová a její pózy v plavkách Foto: Se souhlasem A. Bendové

Herečka Alice Bendová (50) už vstoupila do klubu padesátnic, právě dnes slaví své kulaté narozeniny. A vypadá to, že se mezi ně dostala omylem.

Dvojnásobná maminka totiž vypadá stále skvěle a postavu by jí mohly závidět i výrazně mladší ženy. Není divu, že se ráda pochlubí figurou v plavkách. A to na všechny možné způsoby. U bazénu, u moře, na balkóně...

V plavkách by snad Alice klidně trávila každý den, pokud by to bylo možné. Na její plavkové variace se podívejte do galerie. Herečka si jinak z padesátky nic nedělá.

„Když dá pán bůh, tak nás to čeká všechny. Je to super, člověk k tomu tak musí přistupovat. To, že přijde přechod, víc vrásek a nevím co, tak to přijde. To je život a je to naštěstí spravedlivé. Také jsem byla mladá, krásná a pružná. Teď jsem starší, méně pružná a krásná, ale patří to k tomu,“ řekla Bendová nedávno Super.cz se smíchem s tím, že padesátka pro ni není zas až takový zlom.

Ten prý prožila ve třiceti letech. Padesátka ji ale nijak nestraší. „Myslím si, že když ta ženská žije normální a šťastný život, tak neřeší, že má padesát nebo šedesát,“ dodala Bendová. ■