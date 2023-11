Dara Rolins nafotila kampaň se svojí dcerou! Podívejte se, jak Laura vyrostla do krásy

Dara Rolins a Lola Foto: Lukáš Dvořák

Zpěvačka si focení s dcerou užila. "Vždycky si užívám, když s ní můžu fotit. Často se mnou na akcích není. Ona to nevyhledává. Nechce být součástí šoubyznysu, a mně se to i moc líbí, že se nikam necpe, nic nezneužívá. Je mi to vlastně hrozně sympatické," upřesnila zpěvačka. Lola chyběla na křtu vlasové kosmetiky. "Je ve škole," dodala Dara.

Podívejte se v naší fotogalerii na společné fotky Dary s její dcerou Laurou, která vyrostla v pořádnou kočku. Má skvělou postavu, dlouhé nohy, pekáč buchet na břiše a nádhernou tvář i vlasy. Modelkou být ale nechce. ■