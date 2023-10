Provokace a následný rozchod Mišíka: Dcera Ivy Kubelkové Natálie poprvé jako herečka a rovnou krásná svůdnice

Natálie Jirásková si poprvé vyzkoušela herectví. TV Nova

Starší dcera Ivy Kubelkové (46), tedy Natálie Jirásková (18), která je v Česku vyhledávanou modelkou, si už poprvé vyzkoušela roli herečky. A to v seriálu Jedna rodina. Dokonce se zaplete do vztahu seriálového Dominika, kterého hraje Natálčin partner Adam Mišík (26). Ten se dostane právě kvůli Natálii do průšvihu, který vede k rozchodu.