Smutný konec Matthewa Perryho: Jediné, po čem opravdu toužil, byly děti a milující žena. Nakonec zemřel osamělý

Matthew Perry Profimedia.cz

Nečekané úmrtí herce Matthewa Perryho (✝54) o uplynulém víkendu zasáhlo snad každého fanouška ikonického seriálu Přátelé. Přestože ještě loni vše vypadalo nadějně a zdálo se, že herec nakonec zvládne přemoci své démony, v noci na neděli byl za dosud neobjasněných okolností nalezen mrtev ve vířivce u svého domu v Los Angeles. Jeho závislosti ovšem nebyly to jediné, co talentovaného herce trápilo. Podle zdroje z jeho okolí nejvíc ze všeho toužil po rodině.

Matthew sice za svou bohatou hereckou kariéru prožil delší či kratší románky s desítkami žen, dokonce i z řad svých kolegyň, ale nikdy se neoženil a neměl děti. Zasnoubení s manažerkou talentů Molly Hurwitz před dvěma lety zrušil.

Podle hercova přítele si Matthew přál najít milující ženu, s níž by mohl založit rodinu. Nevadilo by mu ani to, pokud by jeho partnerka měla vlastní děti, jelikož sám měl úžasný vztah se svým nevlastním otcem, moderátorem Keithem Morrisonem. Ten si v roce 1981 vzal jeho maminku Suzanne.

„Matthew vždy snil o dokonalé rodině. Chtěl ženu a alespoň dvě děti. Říkal, že by mu nevadilo vzít si ženu, která už děti má. Matthew chodil s desítkami žen, ale nakonec měl vždycky dojem, že je zajímají jen jeho peníze a sláva. A byl velkorysý. Nakonec zasypal ženy dárky, jen aby si sbalily svých pět švestek a odešly. Mám dojem, že roky bojů s jeho démony... drogami a alkoholem... si vybraly daň na něm i jeho zdraví, a nakonec skončil zase sám,“ řekl zdroj britskému Daily Mailu s tím, že po sérii neúspěšných vztahů se Perry cítil smutný a v depresi.

„Minulou zimu vážně onemocněl. Všichni jsme se báli, že se tentokrát už nevzpamatuje. Strávil přes měsíc v nemocnici, zhubnul a vypadal opravdu vyčerpaně. Ale jako to Matthew udělal pokaždé, nějak přežil a doufal, že nová práce nebo nová žena na něj čekají za rohem,“ dodal zdroj s tím, že se představitel nezapomenutelného Chandlera Binga poslední dobou snažil dát lásce další šanci. ■