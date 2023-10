StarDance dnes večer opouští Ivana Chýlková a Jan Tománek. Osudným jim byl quickstep

Ivana Chýlková a Jan Tománek Foto: Michaela Feuereislová, Super.cz

Od poroty se dočkali celkem 15 bodů, jejich tanec trio ve složení Richard Genzer, Tatiana Drexler, Zdeněk Chlopčík hodnotilo takto. "Quickstepu bylo málo v tomto veselém vystoupení, začátek začínal těžko," řekla Tatiana. "Začátek byl quickstep, ale ve chvíli, kdy jste se chytili, tak už to bylo nahoru dolů, chyběla energie," hodnotil Zdeněk. "Mně to přišlo jako elektromobil, začátek rychlej, ale na konci devadesát, abych dojel," dodal Richard Genzer.

Minuty před vyřazením páru byly velmi napínavé, jako první se do „bezpečí“ dostali Vavřinec Hradilek a Kateřina Bartuněk Hrstková, Ivana Chýlková a Jan Tománek nakonec zůstali na parketu společně s Terezou Maškovou a Danielem Kecskemétim.

„Mně mrzí, že jsme nepostoupili do dalšího kola, těšila jsem se na paso dobe, jsem šťastná, že jsem si tady mohla zatančit, tanečně jsem nezažila lepší období. A ty věkové rozdíly, jsou tady lidé o hodně mladší, jsem ráda, že jsem aspoň to první kolo přežila," řekla Ivana Chýlková, která svému partnerovi předala i vlastní cenu za tanec.

"Měl jsem možnost poznat spoustu nových zajímavých lidí, byla to pro mě výzva, děkuju za každou minutu, kterou jsem tady strávil. Vždycky jsem měl štěstí na holky a tady to nebylo jinak, to, jak jsme se prosmáli tím vším a s jakou noblesou to proběhlo, za to děkuji," řekl Jan Tománek.

Jive zatančili Richard Krajčo a Dominika Rošková, Darija Pavlovičová a Dominik Vodička a Tereza Mašková a Daniel Kecskeméti, Iva Kubelková a Martin Prágr

Quickstep si střihli Marek Adamczyk a Lenka Nora Návorková, Ivana Chýlková a Jan Tománek a Vavřinec Hradilek a Kateřina Bartuněk Hrstková.

Rumbu odtančili Eva Adamczyková a Jakub Mazůch a Josef Maršálek a Adriana Mašková. ■