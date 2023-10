Obnova manželského slibu po 30 letech? Dana Morávková by se tomuto kroku nebránila, má to ale háček

Oblíbená herečka oslavila s manželem 27. výročí od svatby. Promluvila o oslavě i obnovení manželského slibu. Super.cz

„Dnes v pravé poledne to bude 27 let. Jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo,“ uvedl Petr Malásek dojemně k fotografii. „Děkuji Ti za krásných společných 27 let. Děkuji za lásku, podporu a bezpečí. Miluji Tě,“ napsala herečka k další fotografii.

Výročí svatby manželé kvůli pracovnímu vytížení zatím neoslavili, avšak to brzy napraví.

„Nebudu lhát, oslava neproběhla. Já každý den zkouším, hraju, pokud nehraju, tak mám jiné povinnosti. Manžel má každý den koncerty, ale po premiéře odjíždíme na pár dní pryč. Moc se na to těším a doufám, že to tam oslavíme. Čeká nás premiéra představení Berlín Berlín, tak jedeme do Berlína," prozradila herečka pro Super.cz

Bývá to většinou 30. výročí svatby, kdy se někteří manželé rozhodnou pro obnovení manželského slibu. Dana a Petr se o tomto kroku zatím nebavili, avšak sama herečka by dle svých slov nebyla proti.

„Nebavili, jsme s Petrem 27 let manželé, 28 let jsme spolu. Brali jsme se přibližně po roce od seznámení. Tak kdyby Petr přišel s tímto nápadem, tak klidně, ale já myslím, že s tímto nápadem nepřijde,“ dodala Dana Morávková s úsměvem. ■