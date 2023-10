Nevinnost Britney Spears zkraje kariéry byla habaďůra! Zpěvačka přišla o panenství brzy a matka ji „krutě“ potrestala

Britney na snímku s matkou Lynne a sestrou Jamie Lynn v roce 2004 Profimedia.cz

Součástí image Britney Spears (41) byla na počátku její kariéry i hra na nevinnost, kdy se stále dokola přiživovala představa, že je mladinká zpěvačka stále pannou. Mnozí si zřejmě až dosud mysleli, že jejím ‚prvním‘ byl Justin Timberlake, s nímž začala chodit ve svých sedmnácti. Zpěvačka ale ve skutečnosti už dávno nezkušenou dívkou nebyla. Ve svých knižních memoárech The Woman In Me uvedla na pravou míru, kdy měla poprvé sex a co poté následovalo...