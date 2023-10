Proč nechodí na mejdany soutěžících StarDance a kam po přenosu mizí? Tereza Kostková kápla božskou

Tereza Kostková prozradila, proč nechodí na party po StarDance. Super.cz

"Marek jezdí normálně domů do Karlových Varů za manželkou Markétou a já zase za svým mužem Jakubem a pejskem do Kyjí. Navíc jsem měla už v 7:50 nástup na natáčení spotů v Černošicích a večer v neděli jsem hrála v divadle," vysvětlila.

Večírky, které následují po každém dílu, na nichž si soutěžící po náročném večeru odfrknou, Tereza vynechává. "Chodím vždycky až na ten závěrečný. Myslím, že je to krásná tečka a logické uzavření ročníku soutěže. Pro mě je to výjimečné, ale úplně chápu, že oni jdou. Já mám provoz od brzkého rána do pozdního večera, tak by mě ten večírek spíš vyřídil na několik dní," dodala.

A jak se Tereze zatím líbí její šaty na večery StarDance, jejichž autorkou je tradičně módní návrhářka Tatiana Kovaříková? "Vyhovují mi náramně. Zatím nemohu volit, které se mi líbily víc. Bude jich ještě hodně a bylo by to nefér," uzavřela. ■