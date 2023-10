Síťované punčošky, střevíčky na jehlách a šaty do půli stehen: Takhle vypadá padesátnice v podání Jitky Schneiderové

Jitka Schneiderová vypadá po padesátce skvěle. Super.cz

"Na StarDance mám jen ty nejhezčí vzpomínky, šla bych zase hned tančit," vyznala se herečka. "My jsme pak dělali večer Díky tanci pro nadaci Hledáme rodiče na podporu pěstounské péče. V Lucerně to bylo krásné, byla tam spousta kamarádů, kteří ve StarDance účinkovali, a vybrali jsme přes dva miliony korun," vzpomínala.

"Na tanec bych si ještě troufla, ale musela bych trénovat. I když v divadle, ve Studiu DVA, tančím s Romanem Zachem v představení Moje tango. Ale to je spíš takové divadelní tancování, z toho, co jsem tančila ve StarDance, si nepamatuju vůbec nic. To prostě nejde. Něco se naučíte, ale pak to zapomenete, protože se jdete učit další tance, když máte to štěstí, že pokračujete dál," doplnila s tím, že se svým tanečníkem Markem Dědíkem je stále v kontaktu.

Na slavnostním večeru to Jitce slušelo, při výběru šatů sáhla do vlastních zásob a zvolila model od návrhářky Zuzany Kubíčkové a luxusní lodičky, v nichž vynikla její lýtka.