Britney po rozchodu s Timberlakem zažila uragán vášně s Colinem Farrellem: Neuvěříte, k čemu přirovnala jejich sex

Britney Spears prožila krátký, ale o to intenzivnější románek s Colinem Farrellem. Profimedia.cz

Až dosud se o tom jen spekulovalo, ale nyní je jasné, že pouze přáteli, jak tvrdil Colin Farrell (47), s Britney Spears (41) před dvaceti lety nebyli... Zpěvačka to prozradila ve svých memoárech The Woman In Me, které oficiálně vyjdou v úterý.