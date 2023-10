Tragédie krásné muzikálové zpěvačky: Dcera krvácela do mozku už během těhotenství, narodila se s obrnou

Dcera Michaely Gemrotové krvácela do mozku už během těhotenství, narodila se s obrnou. Super.cz

Anežce po narození diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu se spastickou triparézou."To je částečná obrna tří končetin, levé ručičky a obou nožiček," upřesnila Míša. "Vůbec nevíme, jak to krvácení do mozku, které ji způsobilo, mohlo nastat. Může se to stát třeba kvůli těžké autonehodě, ale nic takového se nestalo, měla jsem naprosto bezproblémové těhotenství," vyprávěla.

"Díky tomu, že jsme se to dozvěděli hodně brzo, jsme měli štěstí v neštěstí, že jsme věděli, co máme dělat. S Anežkou cvičíme od čtvrtého dne po jejím narození, čtyřikrát denně Vojtovu metodu, dvakrát denně reflexní terapii a k tomu další cvičení, která postupně přibývají. Je zázrak, že Anežka běhá, je to šikovná, veselá a chytrá holčička. Je to samozřejmě tím cvičením, které musí vytrvale dělat, a zvládá to," pokračovala zpěvačka, která kvůli dceři ukončila i divadelní kariéru.

A jaká je prognóza, že jednou Anežka bude jako její vrstevníci? "Mně připadá stejná, skvělá, nejlepší, protože je naše. Ale myslím, že to na ní časem lidi vůbec nepoznají a okolí nebude nic vědět, i když ona si bude vždycky trošku uvědomovat, že si třeba musí dávat pozor na určitý pohyb," míní Míša.

Ta má štěstí, že náročné cvičení či terapie například s koňmi a delfíny i další rehabilitace s manželem finančně zvládají, takové to ale není u jiných rodin, kterým se dítě s hendikepem narodí. Právě proto se rozhodli založit nadaci Anežka, která by jim měla pomoci. "Protože začínáme, budeme se soustředit hlavně na rodiny s dětmi do osmnácti let s pohybovým hendikepem, ale záběr by měl být širší," upřesnila Míša. ■