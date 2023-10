Seriál s Vaculíkem a Norisovou se natáčel jen čtyři roky: Takto se za tu dobu jeho představitelé změnili

Lukáš Vaculík a Zuzana Norisová v seriálu Strážci duší Česká televize

Žánrově se seriál pohybuje na pomezí detektivky a napínavého thrilleru s prvky tajemna, ale i jemného humoru. Sympatická dvojice, spisovatel Armín ( Lukáš Vaculík (61)) a studentka Katka ( Zuzana Norisová (44)), v něm za přispění Strážce duší ( David Suchařípa (58)) pátrají po záhadách z dávné minulosti a hledají jejich vysvětlení.

Překvapením pro diváka by měly být nejen jednotlivé poznatky, ale především jejich zařazení do obrazu minulosti. I když jde o fikci, náměty jednotlivých epizod vždy vycházejí ze zcela konkrétní, vědecky prokázané historické události nebo archeologického nálezu. Minulost se tak prolíná se současností, reálné s nadpřirozeným, pochopitelné s nepochopitelným.

Neúnavný záhadolog Vašíček

Scénář k seriálu napsal známý český záhadolog Arnošt Vašíček, jehož krédem je: „Náš svět není tak obyčejný, jak se zdá.“ Autor se zaměřuje na nevyluštěné záhady, a to především na podivné archeologické nálezy, tajemné rituály a spoustu dalších nevysvětlených jevů po celé zeměkouli. Kvůli tomu také navštívil přes 80 zemí na pěti kontinentech, a to se ještě nepočítají nejrůznější ostrůvky v Tichomoří a v Indickém oceánu. Vašíček se do dějin zapsal také jako první badatel, který začal zkoumat sachamamu – velké hadovité zvíře z amazonské džungle. Pořídil rovněž fotografie trpasličího humanoida a může se pochlubit i řadou dalších prvenství a úspěchů.

Církev proti templářům

První epizoda Tajemství Templu (2005) se natáčela na státním hradě Veveří. Reliéf, který Katka kreslí, se nachází na románském kostele Nanebevzetí Panny Marie, který je od hradu vzdálen asi 400 metrů. V jeho kapli se také poprvé setká s Armínem.

Hrad, který Armín hledá na internetu v souvislosti s templářským pokladem, je Château d'Arginy založený kolem poloviny 14. století ve francouzské obci Charentay.

Templářský řád byl opravdu zrušen papežskou bulou Vox in excelso, kterou v roce 1312 vydal papež Klement V. Jacques Bernard de Molay byl skutečně posledním velmistrem tohoto řádu, kterého 18. března 1314 upálili v Paříži na hranici.

Hrad plný tajemství

Poslední epizoda 13dílného seriálu nazvaná Propast věků (2009) se točila na tajuplném hradě Houska, který je obestřen celou řadou záhad. Traduje se například, že pod hradní kaplí je jakási brána, kterou lze přejít do jiné dimenze. Spekulace o tajuplných úkazech na Housce se objevily nejspíš proto, že hrad stojí na velmi nepraktickém místě, kde nebylo co chránit – nevedla tu ani obchodní stezka ani hranice. ■