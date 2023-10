Fyzičku si Marek Vašut udržuje fitkem a jízdou na koni. Síly brzy poměří s hvězdným Jeanem-Claudem Van Dammem

Marek Vašut Super.cz

Belgický šampion bojových umění a hvězda filmů Krvavý sport, Živý terč či Kickboxera totiž míří do Prahy, a to 7. listopadu v rámci exkluzivního večera s názvem Noc s legendou. Tento večer bude moderovat právě Marek Vašut, který se nemůže dočkat, až se s hollywoodskou hvězdou setká: „Já jsem ho poprvé viděl na rozmazané obrazovce, když jsme si ho pouštěli ještě na VHS kazetách. Jinak to, co dělá on, v tom bych se já necítil pevný v kramflecích, protože on je především karatista,“ neskrýval nadšení Marek Vašut během rozhovoru pro Super.cz.

Být akčním hrdinou vyžaduje samozřejmě perfektní fyzičku. Jak si ji Marek Vašut udržuje, aby mohl natáčet i v zahraničí?

„V 63 jsem na tom určitě hůř než Jean-Claude, který je o půl roku mladší než já. On má stále skvělou fyzičku. Já chodím jednou týdně do posilovny, jezdím na lyžích a jezdím na koni. Vidíte, to je otázka, na kterou se ho zeptám i já, kolikrát týdně cvičí,“ smál se Marek Vašut.

A jak sám herec vnímá fakt, že se mu daří natáčet v akčních zahraničních filmech? „V první řadě si uvědomíte, že nic pořádně nedobudete, protože takových, jako jsem já, je tam dalších deset. Já jsem za oceán mohl jet až po revoluci, to mi bylo 30. Jean-Claude tam odjel ve 22 letech a musí tam člověk žít. Kariéru přes oceán neuděláte,“ doplnil Marek Vašut. ■