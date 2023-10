Odporné, nechutné, ponižující: Známý rapper plivl těhotné fanynce během koncertu do úst, lidé jsou v šoku

Kevin Gates se s tím nepáře. Lidé jsou z jeho činu znechucení. Profimedia.cz

Na pódium si pozval fanynku, o které lidé spekulují, že je navíc těhotná. „Můžu si dělat, co chci?“ zeptal se rapper prvně ženy, která odkývala, ač neměla tušení, jak sexuálně explicitní kousek má Kevin Gates v úmyslu.

Fanynka se posadila do křesla, zatímco ji rapper obešel, zaklonil její hlavu a řekl jí, aby otevřela ústa, že do nich plivne. Což se také za podpory poblázněných fanoušků stalo. Žena si pak otřela pusu a zdálo se, že si celou show skutečně užívá.

A pregnant fan let Kevin Gates spit in her mouth during a recent showpic.twitter.com/VvGHYosLhG — Complex Music (@ComplexMusic) October 7, 2023

Avšak záznamy z koncertu se začaly rychle šířit a není se čemu divit, že rapper schytal i pořádný hejt.

„Nechutné, nemyslím si, že tohle čekala. Jak by taky mohla? Nechutné,“ uvedla jedna ze sledujících.

„Kdybych byl otec jejího dítěte, tak bych opustil ji i to dítě,“ píší další.

„Tohle je prostě odporné, a tak ponižující,“ napsal další nevěřící.

Přesto se v diskuzích našlo také několik kladných vzkazů, a to zejména ze strany fanoušků Kevina Gatese. Není to totiž poprvé, co je nějakým způsobem zaskočil. ■