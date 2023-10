Simona Krainová promluvila o nahotě. Rázná slova o ženských prsou a svlékání

Simona Krainová sdílela bouřlivou zpověď na téma nahoty. Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

A právě nahota stále vyvolává spousty reakcí. A to jak pozitivních, tak negativních. Což už Simonu nebaví poslouchat a k celému tématu vyjádřila svůj pohled na celou věc.

„Ach ta nahota, je pobuřující, trapná, směšná... Spoustu lidí ještě v dnešní době dokáže naštvat nebo pohoršit. Každopádně vyvolává emoce. A pro ty z vás, kterých se to týká a ukazujou prstem a praská jim ze vzteku žilka, tak mám otázku, proč vlastně? Najdete nějakou smysluplnou odpověď? Nemyslím si, protože žádná není. Naši předkové by se mohli utlouct, aby zahlédli kotníky a vlasy,“ uvedla Simona se slovy, že i bikiny, které nejsou dnes nic nekalého, musely dřív předvádět striptérky.

„Tak co tedy ta ženská prsa? Ty přece skrývat musíme, k tomu jsou objektivní důvody, ne? Někde to odhalování skončit musí. Ti otevřenější z vás už chápou, že to tak není. Mimochodem, napadlo vás někdy, proč naprostá většina sprostých slov souvisí s pohlavními orgány nebo se sexem? Proč to, co nám všem dává život, považujeme za sprosté? Zvlášť v době, kdy ženská prsa už fakt nejsou 'nedostatkové zboží' a por*o nám servírují na každým rohu,“ napsala známá modelka, že pro ženy a muže platí i v dnešní době různá pravidla.

„A bradavky! Taková nehoráznost. Na sociálních sítích se nesmí objevit! Myslím, jen ty ženské. Nepřijde vám to celé trochu postavené na hlavu? Ženská prsa by neměla být tabu. Neschovávejme se za ochranu mravní výchovy dětí. Mít možnost rozhodovat sama o svém těle, je pro zdravé sebevědomí žen nezbytné. Když ženám tu možnost dáme, nezaplaví ulice davy bez triček. Jen se jim bude žít líp ve světě, kde mají stejné možnosti jako muži. A upřímně, pokud v někom odhalená prsa vyvolávají nepříjemné pocity a nezvladatelné sexuální touhy, nevypovídá to víc o něm než o samotných prsou?“ ptá se Krainová svých fanoušků. ■