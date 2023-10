S divadlem je definitivní konec: Ani ve Fantomovi opery už krásnou Míšu Gemrotovou neuvidíme, radikálně mění život

S divadlem je definitivní konec: Míša Štiková Gemrotová radikálně mění život. Super.cz

"Jsem strašně šťastná, že jsem mohla ve Fantomovi opery být, na to období ráda vzpomínám, ale myslím, že v tom nejlepším má člověk přestat. Čas, kdy moje srdce řeklo ne, právě nastal. Řekla jsem si, že to nebudu lámat přes koleno a půjdu dál. Ráda ty lidi uvidím, František Janeček, který mi dal šanci v době, kdy jsem nebyla vůbec známá, je také velkou součástí mého života. Moc mu za tu příležitost děkuji," vzkázala.

My jsme se s Míšou potkali na natáčení její nové a vlastně první desky se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Písničky jí napsali Jan Kučera a Václav Noid Bárta s manželkou Eliškou. Na první desku si docela počkala.

"Nebyl čas a ta energie patřila někam úplně jinam. Na to nejlepší možné místo, což je naše Anežka. Teď už je větší, tak je třeba to dotáhnout, a je to tady. Divadlo bylo můj život, ale bere extrémně mnoho času. Pro mě je mnohem snazší kombinovat mateřství se sólovou dráhou," vysvětlila Míša, která bude mít v repertoáru široký záběr od opery až po rockové balady. První velký koncert plánuje na 3. června 2024. ■