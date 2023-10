Marek Dědík si dává od StarDance pauzu. Na divadelním parketu to ale roztočí jeho manželka Tereza. S úspěšným hercem

Tereza Dědík a Kryštof Krhovják Profimedia.cz

Víkend tak bude patřit tanečním akcím, protože den předtím rozzáří televizní obrazovky další ročník StarDance. I v Roztančeném divadle se po boku tanečníků objeví osobnosti z umělecké branže, v tomto případě divadelní.

Tereza si zatančí se známým divadelním hercem Kryštofem Krhovjákem (27), jenž zastupuje Městská divadla pražská. Známý je ale také jako dabér a filmový herec (Král Šumavy, Zátopek). A je také módním návrhářem.

„A mimo jiné umí i skvěle tančit,“ potvrdila Super.cz Tereza Dědík. Ta už se na společné vystoupení s mladým hercem moc těší. „Jako standardní tanec jsme dostali přidělený quickstep a v latinské části to bude rumba. Celý letošní ročník Roztančeného divadla se nese v duchu The greatest hits, a proto i skladby, na které budeme tančit jsou velmi známé. Quickstep se nese v duchu soundtracku k filmu Velký Gatsby a rumbu budeme tančit na jeden známý hit od Bena E. Kinga,“ prozradila manželka Marka Dědíka.

Na přípravu měli pouhý měsíc a půl. Tréninky si ale užili. „Pro nás oba to byla velká zábava. Pro mě osobně to byla naprosto nová zkušenost někoho naučit od úplných základů choreografie na tyto dva tance oproti mému manželovi, který už má tyto zkušenosti ze StarDance. Ale jsem ráda, že jsem dostala tuto možnost a důvěru od Roztančeného divadla, a myslím, že jsem získala nové cenné zkušenosti do budoucna,“ pochvalovala si tanečnice.

Ta si stejně jako účastníci StarDance pochvalovala partu, jež se u projektu sešla. „Osobně mě mrzí, že to vše zanedlouho skončí, parta kolem Sáry Rychlíkové, Jana Fanty, Zdeňky Žádníkové a dalších mi bude chybět. Doufám, že se budeme vídat i nadále, protože z některých z nás se stali, troufám si říct, kamarádi,“ uzavřela Tereza Dědík. ■