S Irinou už je definitivní konec? Bradley Cooper si prý začal s její krásnou kolegyní Gigi Hadid. Už byla i romantika

Bradley Cooper a Gigi Hadid Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Podle zdroje Daily Mailu je hvězda Pařby ve Vegas, Amerického snipera či romantického snímku Zrodila se hvězda z počínajícího vztahu s Gigi nadšený. Svým přátelům se měl navíc svěřit, že je Gigi přesně jeho typ. Herec navíc oceňuje, že jej modelka podporuje v jeho snaze vyhýbat se alkoholu.

„Bradley je nadšený z toho, že může Gigi poznávat. Takové vzrušení ze ženy nepociťoval už hodně dlouho. Jdou na to pomalu, ale lítá v tom. Ona je vážně jeho typ,“ prozradil zdroj z jeho okolí britskému deníku. „Gigi je dobrá máma pro svou dceru Khai a Bradley to považuje za velmi přitažlivé,“ dodal dotyčný.

Bradley a o dvacet let mladší blondýna, pro kterou měl svého času slabost i Leonardo DiCaprio, byli společně viděni 5. října na večeři v New Yorku a následně spolu měli ve městě strávit celý víkend.

„Bradley touží po tom znovu randit a být ve vztahu. Má rád všechno, co k tomu patří, a Gigi je krásná a vážně cool. Ví si rady ve vztazích, jako je tento, tedy se slavnými muži, takže je to oba baví. Bradley ani nežárlil na to, že je Irina s Tomem (Bradym, pozn. red.), ale dodalo mu to další impuls k tomu, aby se posunul dál, začal randit a mohl se zaměřit na někoho, kdo by mohl být dobrým parťákem. Všechno to vypadá velmi nadějně, je šance, že by se to mohlo změnit v něco vážného,“ nechal se slyšet další zdroj z hercova okolí. ■