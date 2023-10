Veronika Arichteva se pochlubila roztomilým synem: Tříletý Luka už dává první rozhovory před kamerou

Veronika Arichteva se pochlubila roztomilým synem. Super.cz

„V dětství měli babička s dědou gramofon a pouštěli mi Hurvínka na desce, je to pro mě velká čest, Luka si to vůbec neuvědomuje, ještě si toho neváží a před chvílí se jich bál,“ svěřila se Super.cz herečka, která byla jednou z kmoter nového CD a LP desky Hurvínkova strašidýlka.

Malý Luka už ale začal s rozhovory na kameru a ten pro nás bylo jeho druhým v životě. Jakým směrem by se chtěl v budoucnu vydat, už má jasno, prozradil, že by rád do práce chodil do televize jako tatínek, režisér Biser Arichtev.

„Zatím nás velmi režíruje, to má myslím víc po mně než po Bisim. Je to trochu diktátor, jako já,“ svěřila se herečka s tím, že když bude chtít hrát, tak ho rozhodně bude podporovat. „To bude na něm, když bude chtít, tak není problém, já ho od toho odrazovat nebudu,“ dodala Veronika. ■