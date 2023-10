Jaromír Jágr rapidně hubne: Pomoc mu překvapivě nabídla ex Kubelková, fanoušci si to vyložili jako nemravný návrh

Jaromír Jágr a Iva Kubelková baví internet. Foto: Super.cz/Herminapress

„Volal mi generální manažer, že budu asi muset nastoupit. Mám 121 kilogramů a do 14 dnů musím shodit 10 kilogramů, tak jdu shánět saláty, protože to je jediné, co můžu v následujících dnech jíst,“ řekl Jarda na Instagramu s nadsázkou a se slovy, že se možná vrátí na led. „Možná si to půjdu ťuknout za Slavii, abych se rozehrál. Pokud mě teda budou chtít. V mém věku už nikdy nevíš,“ napsal.

U příspěvku se rázem objevila spousta reakcí. A to nejen od fanoušků a přátel, ale také od bývalé partnerky Ivy Kubelkové (46), která by si ho klidně vzala pod křídla.

„Já tě vezmu na tréninky, jestli potřebuješ zhubnout,“ vzkázala Jardovi s úsměvem. Odpovědi se od něj sice zatím nedočkala, zato se do diskuze pustili jeho fanoušci.

„Jarda už chce mít svůj klid,“ uvedl jeden z nich. „To věřím, že by se Jarda zapotil,“ napsal další. „Ale no tak? Ve vašem věku a tohle,“ rýpl si další s dvojsmyslem.

Tuhle debatu proto Iva raději utnula jasným dodatkem, že nejde o nic nekalého. „Na tréninky StarDance, bylo myšleno,“ podotkla oblíbená moderátorka a modelka, která nám nedávno prozradila, že se náročné tréninky na jejím těle skutečně projevují.

"Nevážím se, ale mám konfekční velikost o číslo menší. Intenzita tréninků je náročná. Tak doufám, že se to zastaví a tělo řekne dost. Ale říkám si, že si vytvořím kondičku, která vydrží aspoň přes Vánoce," řekla Super.cz. ■