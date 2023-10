Deset let od skandálu, kdy se válela opilá na náplavce, je jako vyměněná: Petra Horváthová se vrací na obrazovky

Petra Horváthová už má divoké doby za sebou. Super.cz

Už je to deset let od pořádného mejdanu na lodi, po němž se hvězda seriálu Cesty domů Petra Horváthová válela po požití většího množství alkoholu na pražské náplavce. Ty doby jsou ale dávno minulostí. "Divoké mládí je pryč, teď jsem dokonce nějaký čas vůbec alkohol nepila," řekla Super.cz.

Petru budeme aktuálně opět vídat na televizní obrazovce v seriálu Banáni režiséra Vojtěcha Moravce, který zatím poběží na kanálu Prima +. "Poprvé hraji policistku, ale drsná nejsem, a ani uniformu nenosím. Spíš je to takový ženský Schimanski v roláku. Je to spíš komediálně laděné, ale trochu bojových scén tam je. Dokonce jsem poprvé zažila i to, jak se natáčí postřel," vyprávěla.

Seriál vznikl na základě skutečného kriminálního případu, kdy bylo v přepravkách s banány v jednom řetězci nalezeno velké množství kokainu. "Přišlo mi zábavné, že poté, co jsme dotočili, přišla znovu další kauza. Tu původní jsem ani nezaznamenala, ale tím, že s tématem pracujete, zajímá vás víc," míní Petra, která přiznala, že sama má určité zkušenosti s drogami.

"Některé věci jsem zkoušela, ale myslím si, že už to mám za sebou. Divoké mládí, o kterém víte, už proběhlo, a teď se snažím pracovat sama na sobě. Když má člověk kocoviny, nemůže pořádně pracovat a mě práce a vize, které mám, baví, a tohle by mi ubíralo čas. Mám ráda víno, občas si dám skleničku, i když teď jsem vůbec nepila, protože jsem měla i takovou duševní očistu," vysvětlila.

A jak se Petře daří v soukromí? Vdaná ještě není a děti zatím nemá. "Mám partnera a jsem s ním velmi spokojená. Věřím, že všechno přijde. Někdy si člověk musí počkat a chvíli to trvá. Říkám si, že kdyby se to stalo dřív, tak by to dopadlo katastroficky. A pro mě je důležité s tím člověkem zestárnout," uzavřela. ■