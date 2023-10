Přemek Forejt se pochlubil sexy snímkem své Evičky: Burešová vyšpulila zadeček ozdobený krajkou

Eva Burešová a Přemek Forejt slaví třetí výročí vztahu. Michaela Feuereislová

Přemek se na sítích pochlubil také o něco odvážnějším snímkem. Ten byl vytvořený, když si Eva osedlala motorku v sexy outfitu s barevnými kamínky, ale také krajkou v oblasti zadečku a kovbojky vyměnila za modré kozačky nad kolena. Uznávaný šéfkuchař se posadil na kožené křeslo a mohl na své Evě oči nechat.

„Máme novou garáž, tak jsme se v ní museli (chtěli) vyfotit. Je potřeba to zaznamenat, když je tak krásná. Myslím moji Evičku,“ napsal Přemek Forejt k fotografii, kterou fanoušci zahrnuli lichotkami.

„Musím i jako ženská konstatovat, že Vaše Evička je fakt kus. Vždycky jí to sekne, ale i vám to sekne,“ napsala jedna z fanynek. „Perfektní fotografie. Ještě z ní vytvořit plakát a pověsit ho do nové garáže,“ uvedla další.

Eva Burešová a Přemek Forejt slaví třetí výročí vztahu. Oblíbená herečka a zpěvačka nám před časem přiznala, že prožívá nejkrásnější partnerské období v životě.

„Láska, kterou mám k Přemkovi, obdiv ke vztahu, který máme, to je to, co se tam prohloubilo. Je to nejkrásnější vztah, který jsem zažila. Poprvé zažívám, že někoho zajímá, jak se cítím, že mě má opravdu rád. Všechno se prohloubilo. Jsem strašně zamilovaná,“ svěřila se Super.cz. ■