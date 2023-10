Recept na přízeň opačného pohlaví? Kateřina Brožová ukázala tvář zcela bez make-upu a muži se o ni „poprali“

Kateřina Brožová Herminapress

Kateřina Brožová (55) na sociální síti ráda sdílí momentky ze svého soukromí a často používá metodu takzvaných selfíček. Tím posledním okouzlila mnoho mužů, a to i když její tvář pozbývá stopy líčení.

Herečka chodí do společnosti vždy ráda hezky upravená a samozřejmě nalíčená a většinou sklízí velký obdiv. Přesto, že už před časem překročila padesátku, řadí se stále k velmi půvabným českým umělkyním. Kdo by si ale myslel, že právě Kateřina je typ ženy, která bez líčení nevyjde ani s košem a v životě ji baví jen návštěvy večírků a luxusních restaurací, ten by se hodně pletl.

Kateřina na sociální síť často dává snímky z běžného života a spousta lidí se možná zpočátku divila tomu, že například ráda sama rybaří, jezdí na koni, chodí na procházky se psy nebo na houby. Na fotografiích je většinou alespoň decentně nalíčená, teď ale přišla změna a herečka se vyfotila v paprscích slunce u vody v mikině, culíku, zcela bez make-upu a i bez jakéhokoliv filtru. A stejně jako v mnoha jiných případech i tady platí, že absence líčení Kateřině ubrala pár let a přidala na spokojenějším výrazu. A toho si všimli i její fanoušci, kteří ihned zahájili souboj o její srdce.

„Dobrý den Katko, moc rád bych tě chtěl pozvat na rande, jestli je to možné. Děkuji za odpověď, František,“ napsal například jeden. „Jsi až za mnou,“ odpověděl mu hned bojovně jiný sledující, který Kateřinu označil za nejhezčí rybářku v České republice. Herečka sice stále mlčí o tom, jestli je v jejím životě nějaký muž, jestli však pánové mají na možné rande šanci, to se zatím od herečky nedozvěděli. ■