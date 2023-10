Jitka Boho se zvěčnila se synem u prsu: Na dovolené zvládá malého syna kojit i za chůze v tunelu

Jitka Boho si užívá dovolenou s rodinou Foto: se souhlasem J. Boho

„Dlouho jsem se nezastavila, v létě jsem hodně pracovala, proto jsem moc ráda, že jsem ve svém diáři našla týden volno a odletěli jsme do Španělska,“ sdělila pro Super.cz Jitka Boho. Po pracovním maratonu si maminka dvou dětí dopřává zasloužený odpočinek u moře. Dovolená s dětmi má oproti dovolené v páru ale také svá úskalí.

„Dovolená s dětmi je naprosto něco jiného než romantická dovolená ve dvou. Chtěli jsme jít třeba na rodinnou večeři do restaurace, ale pak jsem přemýšlela nad tím, že bychom třeba mohli právě kolem rušit ty zamilované páry. Tak jsme nakonec večeři vyřešili nákupem v supermarketu,“ prozradila nám s úsměvem Jitka.

Po návratu z dovolené naskočí zpěvačka opět do zkoušek muzikálu Troja, ve kterém si od února v pražském Divadle Broadway zahraje hlavní roli Heleny. Proto se snaží užít si každé volné chvíle se svou rodinou a podmínky ve Španělsku jsou k tomu naprosto ideální.

„Počasí nám přeje, užíváme si sluníčka, moře, jezdíme po výletech, navštívili jsme také Gibraltar, to byl pro nás pro všechny zážitek. Těším se, až to jednou budu Tedíkovi vyprávět, třeba i to, kde všude ve světě jsem ho kojila. Čas strávený s rodinou je prostě k nezaplacení,“ dodala půvabná Jitka závěrem. ■