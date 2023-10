„Je mi líto, že to musejí vidět vaše děti.“ Lidé se pustili do Kim Kardashian, která na fotkách ukázala své poprsí

Kim Kardashian Profimedia.cz

Kim Kardashian (42) se velmi ráda nechává fotit v plavkách a její fanoušci jsou na takové snímky už zvyklí. Teď ale do světa pustila sérii fotek, na kterých má „podprsenku“, kterou by jistě ocenily hlavně barové tanečnice. A za takovou exhibici to od lidí pořádně schytala.