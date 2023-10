Velký návrat Ilony Csákové: Zpěvačka se chystá najmout tým výživových poradců. Mrkněte, jak dnes vypadá

Ilona Csáková se kvůli koncertnímu turné chystá najmout tým výživových poradců. Super.cz

"Není to vyloženě comeback, já tu scénu nikdy vyloženě neopustila, jen na chviličku kvůli dětem a situacím. Neustále vystupuji, koncertuji a připravuji různé projekty. Zrovna točím audioknihy pro děti. A že jsem nebyla tolik vidět? Je to i kvůli tomu, že ubylo zábavních pořadů v televizi, kde se člověk může prezentovat, a veškerá pozornost sklouzla k sociálním médiím a platformám, se kterými už se začínám docela sžívat," míní Ilona, jejíž excesy právě na sociálních sítích, jsme v rozhovoru raději nechtěli připomínat.

S Ilonou jsme se sešli den po jejích čtyřiapadesátých narozeninách, které prý slavila decentně, aby mohla předstoupit před média, kdy představila i vizuál turné, čerstvá a plná energie. Zajímalo nás, zda bude mít dost energie právě i na náročné turné. "Prostě to zvládnu. Tělo, hlasivky i psychika," slibuje. Na tiskové konferenci původně žertem zmínila, že si kvůli turné najme i tým výživových poradců. "Já většinou, když něco vypustím v legraci, posléze to zhmotňuji. Prostě to tak mám," svěřila s tím, že na pódiové image bude ještě pracovat. ■