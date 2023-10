Petru Pavlovi při inauguraci zazpívala hymnu. A takhle sexy je zpěvačka v novém klipu

Kateřina Marie Tichá - Plamen Video: SinglTon/Universal Music

„Plamen je píseň o divokosti a ženskosti. O tom, že je někdy dobré žít jedním okamžikem. Neřešit to, co přijde zítra. Je o tom, že každý člověk má v sobě klidnou a jemnou stránku. Zároveň i tu divokou a neřízenou. Je dobré si je obě dovolit,“ říká Kateřina, která se nově představuje i jako tanečnice.

„Vždycky mě lákal tanec. Hned jsem věděla, že k této písni patří. Pohybově mě připravila fantastická tanečnice Eliška Bolečková. Bylo to vlastně poprvé, co jsem opravdu tančila - a bylo to osvobozující a inspirativní. Eliška mi myšlenku a vizi písničky pomohla rozvinout v pohybu.“

První desku Sami Tichá vydala v roce 2020, od té doby ušla kus cesty. Začala spolupracovat s kapelou Davida Stypky Bandjeez, získala cenu Anděl v kategorii Objev roku, vystoupila v pražské Lucerně k 80. narozeninám Marty Kubišové a samozřejmě koncertovala. Druhou desku plánuje vydat v lednu příštího roku. ■