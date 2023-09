Bianca Censori vyvolala ve Florencii davové šílenství: Kanye si ji fotil v obležení fanoušků

Bianca Censori ve Florencii způsobila pořádné pozdvižení. Profimedia.cz

Špatná reklama, taky reklama, říká se. A v případě Bianky Censori a jejího chotě Kanyeho Westa to platí dvojnásob...

Osmadvacetileté rodilé Australance v Itálii za její ‚obnažování na veřejnosti‘ hrozila obří pokuta, a dokonce pobyt za mřížemi. Největší rozruch pak dvojice vyvolala svými údajnými sexuálními hrátkami na palubě vodního taxíku. Místní volali po jejich vyhoštění a mnozí se jim i posmívali. A výsledek? Bianca v ulicích Florencie před pár dny vyvolala obrovské pozdvižení a lidé si ji fotili jako tu největší celebritu...

Žena Kanyeho Westa opakovaně zaplňuje mediální prostor svým originálním přístupem k módě, kdy dokázala dát punčocháčům zcela nový rozměr. Bianca je v nejrůznějších podobách nosí téměř všude, a to klidně i bez spodního prádla. Nebojí se navíc ani v ulicích plných lidí dát naplno na odiv své bujné přednosti.

Zdá se, že její vytrvalost a věrnost tomuto pro mnohé bizarnímu stylu nese své ovoce. Když se totiž společně s Westem před pár dny vydala na nákupy po proslulé Via Calzaiuoli, kolemjdoucí ji doslova obklopili a fotili si ji jako největší popovou hvězdu. Zvěčnit si manželku v obležení davu lidí musel i West, jenž si naopak poslední dobou halí do látky i hlavu. Dvojice následně zavítala do butiku Braccialini, kde si Bianca vybírala kabelku. ■